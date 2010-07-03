Дожди и до +28 градусов ожидаются в Москве в воскресенье

Жителям столичного региона пообещали небольшой дождь и до + 28 градусов в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
Как пояснили синоптики, в воскресенье погоду в Москве и Подмосковье будет определять гребень антициклона. Ожидается переменная облачность при максимальной температуре воздуха в столице до плюс 25−27 градусов. По области днем воздух прогреется до плюс 23−28 градусов.
По прогнозам, во второй половине дня 23 июня местами пройдут кратковременные дожди. Северный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
Специалисты отметили, что, хотя жара немного спадет, содержание кислорода в воздухе по-прежнему будет пониженным. По этой причине люди, страдающие легочной и сердечной недостаточностью, а также сахарным диабетом и бронхиальной астмой, могут неважно себя чувствовать. Пониженное содержание кислорода может вызывать недомогание, сонливость, головные боли и головокружение даже у здоровых людей, предупредили эксперты.
А вечером в субботу на север Москвы обрушился сильный ливень со штормовым ветром. Из-за прогнозируемой непогоды в аэропорту Шереметьево отменили более 20 рейсов.
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