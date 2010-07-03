Более 20 рейсов отменили в Шереметьеве из-за непогоды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 20 рейсов из столичного аэропорта Шереметьево отменили в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом говорится на сайте воздушной гавани.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в московском регионе, прогнозируется гроза и порывы ветра сегодня, 22 июня, в расписание вылетающих и прибывающих рейсов внесены изменения", – говорится в сообщении.

Согласно онлайн табло, отменены рейсы в Саратов, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Саранск, Оренбург, Санкт-Петербург и Воронеж.

Также отменены зарубежные рейсы: в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки, Прагу, Бургас и Карши.

Как уточняется, авиакомпании заранее проинформировали пассажиров об отменах и задержках рейсов.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в субботу, 22 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и до 32 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами.

Ветер подует юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе – 15 метров в секунду.

В Москве сохраняется сильная жара

Автомобилистов призвали не садиться за руль при плохом самочувствии из-за жары, а также напомнили про пятничные заторы на дорогах.

