Более 20 рейсов отменили в Шереметьеве из-за непогоды

Более 20 рейсов из столичного аэропорта Шереметьево отменили в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом говорится на сайте воздушной гавани.
"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в московском регионе, прогнозируется гроза и порывы ветра сегодня, 22 июня, в расписание вылетающих и прибывающих рейсов внесены изменения", – говорится в сообщении.
Согласно онлайн табло, отменены рейсы в Саратов, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Саранск, Оренбург, Санкт-Петербург и Воронеж.
Также отменены зарубежные рейсы: в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки, Прагу, Бургас и Карши.
Как уточняется, авиакомпании заранее проинформировали пассажиров об отменах и задержках рейсов.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе в субботу, 22 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и до 32 градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами.
Ветер подует юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе – 15 метров в секунду.
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