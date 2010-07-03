Названы мировые температурные рекорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила, что температура +56,7 градуса Цельсия, зафиксированная в июне 1913 года в калифорнийской Долине Смерти, является рекордом в истории наблюдений.

В организации также рассказали, что на второй строчке рейтинга температурных рекордов – 55 градусов, зафиксированные синоптиками в июле 1931 года в прибрежном городе Келибия в северо-восточной части Туниса, передает портал "Мир 24".

В последнее десятилетие было поставлено еще несколько температурных рекордов. 21 июля 2016 года в Кувейте столбики термометров поднялись до 54 градусов. В этот же день в некоторых районах Ирака температура достигала 53,9 градуса. Это самый высокий показатель для Азии.

28 мая 2017 года в пакистанском городе в провинции Белуджистан на метеостанции зафиксировали 53,7 градуса. Это четвертый результат в истории метеонаблюдений.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в столичном регионе температура растет год от года. По его мнению, если тенденция не изменится, климат в Москве не скоро, но станет по-настоящему южным. "Если смотреть на модели, к концу века среднелетняя температура в Москве поднимется на 3-4 градуса. Это примерно так, как сейчас в Краснодаре. Лет через 50-60 можно ожидать похожую погоду", – объяснил эксперт.

По сообщениям синоптиков, 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По словам специалистов, последние годы также были близки к рекордным.

