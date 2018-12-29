Климатолог прокомментировал информацию об аномально теплой погоде в 2019 году

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Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов прокомментировал порталу Москва 24 сообщение о температурном рекорде в грядущем 2019 году.

"Медленно, но верно температура растет. Не каждый год, но каждый третий-четвертый год температура будет бить рекорды, от этого никуда не деться", – рассказал Владимир Семенов.

По его словам, если тенденция не изменится, климат в Москве не скоро, но станет по-настоящему южным. "Если смотреть на модели, к концу века среднелетняя температура в Москве поднимется на 3-4 градуса. Это примерно так, как сейчас в Краснодаре. Лет через 50-60 можно ожидать похожую погоду", – объяснил эксперт.

Также он уточнил, что из-за потепления времена года понемногу меняются. "По данным, именно начало зимы сдвигается дальше, в то время как начало весны относительно слабо меняется, такова особенность потепления. То, что зима наступает позже, это бросается в глаза. Если раньше нулевая изотерма, то есть среднесуточная температура ноль переходила буквально 1-го ноября, то сейчас это происходит 10-15 ноября, на полмесяца сдвинулось начало зимы. Зима сокращается, это видно не только по температурным данным, но и по времени началу отопительного сезона", – поясняет специалист.

По сообщениям синоптиков, 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По словам специалистов, последние годы также были близки к рекордным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в новогодние каникулы. По его словам, на Новый год ожидается 10 градусов мороза, а днем 1 января должен пойти небольшой снег и немного потеплеть. Самые серьезные морозы ожидаются в ночь перед Рождеством, столбик термометра может опуститься до 13 градусов.