Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рассказали о погоде в первую неделю 2019 года. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Новый год жители города встретят при 10 градусах мороза.

При этом уже с первых часов нового года будет понижаться давление и повышаться температура. Днем 1 января будет -3... -8 градусов, будет дуть ветер со скоростью 5-7 метров в секунду, пойдет небольшой снег. 2 и 3 января будет слабый мороз до -1... -6 градусов.

4 января начнется похолодание из-за распространения влияния на Московский регион зоны высокого давления. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов.

В последующие дни перед Рождеством будет небольшое понижение температуры. 5 и 6 января ночью – минус 8-13, днем – 5-8 градусов ниже нуля.

Вильфанд напомнил, что в этом году в Центральной России тепло было почти пять месяцев. Он пояснил, что весна наступила своевременно, теплая погода держалась с 30 апреля по 22 сентября, что очень много. По сравнению с прошлым годом, в сентябре, октябре и ноябре продолжительность солнечного сияния наблюдалась долго.

Ранее сообщалось, что на Новый год погода подготовила москвичам настоящий подарок. Небольшой минус позволит комфортно проводить время на открытом воздухе, а снег обеспечит праздничное настроение.

По словам синоптиков, Москва такой зимы не видела давно. В предстоящие выходные и до конца года температура в ночные часы будет колебаться до 9–14 градусов мороза, днем – до 6-11 градусов ниже нуля. Ночью 31 декабря ожидается -5... -10 градусов, а днем -3... -8 градусов. Будет идти слабый пушистый снег.

