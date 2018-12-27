Сказочная погода порадует москвичей в Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Новый год погода подготовила москвичам настоящий подарок, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Небольшой минус позволит комфортно проводить время на открытом воздухе, а снег обеспечит праздничное настроение.

По словам синоптика, Москва такой зимы не видела давно. Он напомнил, что за последние 17 лет семь раз было так, что в новогоднюю ночь была оттепель, слякоть и каша под ногами. В этот раз все будет иначе, пообещал он.

"Дело в том, что сейчас над европейской территорией России раскручивается гигантская циклоническая депрессия – к нашему настроению она не имеет никакого отношения, это барическое поле (пространственное распределение атмосферного давления – прим.ред.). И она закрывает обширные просторы среднерусской равнины такими полями снеговой облачности", – цитирует синоптика телеканал Москва 24.

Тишковец добавил, что в предстоящие выходные и до конца года температура в ночные часы будет колебаться до 9–14 градусов мороза, днем – до 6–11 градусов ниже нуля. Ночью 31 декабря ожидается -5... -10 градусов, а днем -3... -8 градусов. При будет идти слабый пушистый снег.

Что касается погоды в Новом году, то по прогнозам синоптиков, первые дни января будут морозными. Средняя температура воздуха днем будет достигать минус 11 градусов. В первую неделю ожидаются ветреная погода и небольшой снег, что усложнит прогулки по столице.