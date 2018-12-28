Наступающий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Наступающий 2019 год, по прогнозам синоптиков, может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, передает телеканал Москва 24. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции 28 декабря.

"По климатическим моделям, другим статистическим исследованиям следующий год может быть – в целом по глобусу – самым теплым за всю историю метеонаблюдений", – подчеркнул Вильфанд. Специалист также не исключил, что уходящий 2018 год станет четвертым в ряду самых теплых. До окончательного подведения "климатических" итогов осталось всего три дня, добавил метеоролог.

Ранее самыми теплыми считались годы с 2014-го по 2017-й: после пересмотра данных 2014 год, скорее всего, опустится на пятое место, а четвертую строчку займет 2018 год. По словам Вильфанда, вполне вероятно, что 2019 год перевернет весь рейтинг из-за эффекта Эль-Ниньо. Речь идет об изменении температуры экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат на планете. "Уже сейчас температура превысила полградуса, для инерционной водной среды это очень много", – отметил специалист.

Ранее Вильфанд также рассказал о погоде в новогоднюю ночь и в первую неделю 2019 года. По словам представителя Гидрометцентра, Новый год жители столицы встретят при 10 градусах мороза. 1 января столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов, ожидается небольшой снег. Днем 2 и 3 января немного потеплеет: будет от -1 до -6 градусов. При этом перед Рождеством в ночные часы температура понизится до 13 мороза, а днем будет 5–8 градусов ниже нуля.