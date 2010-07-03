Первую декаду мая назвали аномально теплой

За первые 10 дней мая в столице выпало свыше 70% месячной нормы осадков, сообщает погодный центр "Фобос".
Метеорологи уже подводят некоторые климатические итоги последнего месяца весны. По их словам, первая декада мая оказалась теплой.
"Средняя температура воздуха на метеостанции ВДНХ за этот период составила плюс 13,7 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы. В последний день декады была отмечена и самая высокая температура воздуха с начала года – воздух прогрелся до плюс 26,1 градуса", – отмечают синоптики.
Отмечается, что самым холодным стал день 1 мая, тогда столбики термометров опустились до плюс 0,7 градуса. При этом обошлось без температурных рекордов.
"Осадков за этот период выпало 36 миллиметров, что составляет 71% от майской нормы", – добавили в "Фобосе".
Сильные дожди пришлись на 8 и 9 мая. В эти дни в осадкомеры попало 13 и 10,3 миллиметра соответственно. По прогнозам, теплая погода сохранится минимум до середины второй декады.
Ранее москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным метеорологов, порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.
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