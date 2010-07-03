В столице за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

Атлантический циклон принес в столичный регион до трети месячной нормы осадков. По данным центра погоды "Фобос", за прошедшие сутки местами выпало от 13 до 20 миллиметров осадков.
"За минувшие сутки в столице выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 25 процентов месячной нормы. При этом в столичном регионе местами до 20 миллиметров – это свыше трети от положенного по климату всего мая", – указано в сообщении синоптиков.
По прогнозам, кратковременные дожди ожидают жителей столицы и в пятницу, 10 мая, к вечеру пройдут ливни с грозами.
Несмотря на неустойчивую погоду и дожди, в городе будет достаточно тепло. Температура повысится до 25 градусов в Москве, до 28 в области. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Накануне град, ливень и сильный ветер обрушились на Москву. Циклон накрыл столицу точно по расписанию, как и обещали синоптики. Огромная туча пришла с юго-запада. За считанные минуты на город вылилась чуть ли не месячная норма дождя. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду.
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