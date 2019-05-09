Ливень и гроза обрушились на Москву

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Дождь с грозой начались в Москве. Ветер усилился до 17 метров в секунду. По данным МЧС, такая погода продержится до 21 часа.

В связи с непогодой синоптики рекомендовали москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также нельзя укрываться под деревьями.

При управлении автомобилем советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Машины нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее из-за непогоды отменили воздушную часть парада в честь Победы в Великой Отечественной войне.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности до 21.00 в пятницу из-за грозы и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, 10 мая днем в столичном регионе будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В столице воздух прогреется до 25 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 26. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, при грозе – порывы до 17 метров в секунду.