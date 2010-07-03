Желтый уровень опасности объявлен в столице на 10 мая

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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности до 21.00 в пятницу из-за грозы и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в столичном регионе будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

В столице воздух прогреется до 25 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 26. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, при грозе – порывы до 17 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в четверг, 9 мая.

По прогнозам синоптиков, до 21:00 в городе ожидается кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

8 мая в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков. К 21:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 13 миллиметров осадков при месячной норме для мая в 48 миллиметров.