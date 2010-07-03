В Москве выпало более четверти месячной нормы осадков

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве в среду, 8 мая, сообщает Гидрометцентр России.

К 21:00 на метеостанции ВДНХ зафиксировано 13 миллиметров осадков при месячной норме для мая в 48 миллиметров.

Вечером в среду на Москву обрушился сильный дождь с грозой. В МЧС предупредили о ветре с порывами 13–18 метров в секунду, и рекомендовали москвичам быть осторожнее.

Из-за непогоды "Мосоводсоток" переведен на усиленный режим работы. Для предотвращения скопления воды в низинных местах задействовано более 280 бригад.