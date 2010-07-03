МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в течение дня

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В течение дня 8 мая в столице ожидаются гроза и ветер с порывами 13–18 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС.

В связи с непогодой москвичам рекомендует быть осторожнее. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Автомобилистам надо снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее специалисты ЦОДД призвали столичных водителей не парковать машины у деревьев и рекламных щитов. В пресс-службе АМПП, в свою очередь, посоветовали отказаться от поездок на личных авто, напомнив, что "проливной дождь сильно ухудшает видимость на дороге, что провоцирует возникновение аварийных ситуаций и заторов".

Накануне Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на среду, 8 мая, из-за грозы и ветра, а также высокой вероятности возникновения пожаров. По прогнозам центра погоды "Фобос", за день может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

Синоптики сообщили, что в столице установилась по-летнему теплая погода. В частности, 7 мая температура воздуха в Москве достигла рекордной отметки: потеплело до +24,8 градуса. Это стало самым высоким значением с начала года, отметили специалисты. При этом абсолютный рекорд для 7 мая – плюс 29,2 градуса – был установлен в 1967 году. Кроме того, москвичам пообещали, что суточная температура всю неделю будет выше климатической нормы.