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12:04

Москвичей предупредили о грозе и ветре в среду

общество погода

12:04

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, а также ветра и грозы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр заявил, что в Москве установилась теплая летняя погода и суточная температура всю неделю будет выше климатической нормы.

Так, 7 мая в столичном регионе температура воздуха поднимется до +26 градусов. Это станет новым максимумом 2019 года. Абсолютный рекорд для этого дня был установлен в 1967 году: тогда в Москве было зафиксировано 29,2 градуса.

Теплая погода ожидает москвичей 7 мая

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общество погода

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