Москвичей предупредили о грозе и ветре в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, а также ветра и грозы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр заявил, что в Москве установилась теплая летняя погода и суточная температура всю неделю будет выше климатической нормы.

Так, 7 мая в столичном регионе температура воздуха поднимется до +26 градусов. Это станет новым максимумом 2019 года. Абсолютный рекорд для этого дня был установлен в 1967 году: тогда в Москве было зафиксировано 29,2 градуса.