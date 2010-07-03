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06 мая, 22:06

Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву 8 мая

общество погода

06 мая, 22:06

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в столице со среды начнет портиться, сообщает Гидрометцентр России. Пройдут дожди с грозами, усилится шквалистый ветер. При этом температура воздуха в течение недели будут превышать климатическую норму на 4–6 градусов.

В частности, 7 мая при умеренном южном и юго-восточном ветре будет солнечно, а воздух прогреется до 24–26 градусов. 8 мая ожидается 21–23 градусов. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем также будет дождливо, ожидается гроза, а порывы ветра усилятся до 13–18 метров в секунду.

В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь и ударит гроза. Порывистый ветер составит 13–18 метров в секунду. Ночью в столице ожидается 8–10 градусов, днем – 22–24 градусов.

В пятницу ночью будет 10–15 градусов, днем – от +20 до +25. В субботу будет на пару градусов прохладнее.

Ранее сообщалось, что "температурные качели" ждут жителей столицы на этой неделе.

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