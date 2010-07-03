Москвичей предупредили о дождях и "температурных качелях"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Температурные качели" ждут жителей столицы на этой неделе. Такой прогноз дали в центре погоды "Фобос".

По словам синоптиков, 8 и 9 мая похолодает до 16–19 градусов выше нуля. Кроме того, в городе пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. При этом в начале недели будет до плюс 23–26 градусов.

"С пятницы столбики термометров вновь дотянутся до плюс 20–23 градусов", – уточняют метеорологи.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая температура опустится до 11–13 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба.

