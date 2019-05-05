Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

Столичные энергетики с понедельника, 6 мая, начнут отключать отопление в городе, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
В столице установилась теплая погода, отметил он. Бирюков напомнил, что отопительный сезон заканчивается при среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток с тенденцией к повышению.
По словам заммэра, отключение проходит поэтапно. Сначала – в промышленных, административных, жилых зданиях, затем – в школах и детских садах, в больницах и поликлиниках.
Он подчеркнул, что нынешний отопительный сезон, как и предыдущие восемь, прошел без сбоев и отключений. В Москве уже начали готовиться отопительному сезону 2019–2020 годов, уточнил Бирюков. Всего к холодам предстоит проверить 73 тысячи жилых и нежилых зданий, городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.
Подготовку должны завершить до 31 августа 2019 года. Готовность к пуску тепла на социальные объекты города – 1 сентября, к массовому пуску тепла – 15 сентября, заключил заммэра.
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