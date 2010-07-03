Сроки отключения горячей воды можно узнать онлайн

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Москвичи могут узнать даты сезонного отключения горячей воды на портале mos.ru. Сервис позволяет узнать, когда именно не будет горячего водоснабжения в определенном доме. Для этого нужно ввести адрес.

Сервисом могут воспользоваться все желающие без регистрации.

Продолжительность отключений составляет не более 10 дней. В домах с альтернативным трубопроводом воду могут отключать не каждый год или на более короткий срок.

Если плановое отключение уже прошло или еще не началось, а горячей воды нет, жильцы могут обратиться в электронную приемную Мосжилинспекции, в свою управляющую компанию или позвонить по телефону горячей линии МОЭК: 8 (495) 539-59-59.

Ранее сообщалось, что горячую воду в Москве начнут отключать 13 мая. Водоснабжение и отопление входят в единую систему, поэтому отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки столицы к следующему отопительному сезону.

В этот период проводятся испытания тепловых сетей, диагностика и ремонт.