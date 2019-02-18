Возможно ли сократить сроки планового отключения горячей воды в России

В Москве с 13 мая начинаются летние отключения горячей воды. Профилактические работы проводятся с мая по август, причем москвичи – еще "везунчики" по сравнению с жителями других городов: в столице горячую воду отключают не дольше, чем на 10 дней. Ранее уже обсуждалась тема о возможности радикально сократить этот период по всей России. Разбираемся, нужны ли такие изменения и реально ли это сделать в скором времени.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Дмитрий Фуфаев

Сократить до трех дней?

С понедельника, 13 мая, у москвичей начнут отключать горячую воду. Это является необходимой мерой для подготовки столицы к следующему отопительному сезону. В этот период проводятся диагностика и профилактические работы на тепловых сетях. По традиции они завершатся в конце августа. Согласно регламенту, в столице срок отключения не превышает десяти дней, при этом в других регионах он составляет 14 суток. О том, что этот период можно сократить еще больше, рассказал в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале экс-заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, ныне занимающий должность врио губернатора Мурманской области.

"В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней (отключение горячей воды. – М24). Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями", – отметил Чибис. Политик тогда не уточнил, в каких именно городах внедрялись эксперименты.

По его словам, в России разрабатываются технологии, связанные с "оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды". "В этом очень заинтересованы сами коммунальные компании. Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно", – отметил Чибис.

В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) заявили, что изучат новые возможности для сокращения сроков отключения горячей воды в городе.

Руководитель рабочей группы экспертного совета по развитию ЖКХ при правительстве России Алексей Макрушин в разговоре с Москвой 24 усомнился, что удастся сократить срок отключения горячей воды до трех дней. "Сейчас многие теплоснабжающие организации сократили количество отключений до 10 дней. И продолжают над этим работать", – отметил он.



Алексей Макрушин руководитель рабочей группы экспертного совета по развитию ЖКХ при правительстве России Но сокращать это время до совсем коротких сроков достаточно проблематично. Нужно перекладывать все сети и заменять трубы на качественные. А полная замена труб – дорогостоящее мероприятие.

Макрушин добавил, что значительно сократятся сроки отключения горячей воды, когда все устаревшие сети в России будут заменены.



Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

"Это требует времени"

В свою очередь, юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин пояснил, что система подготовки к зиме по линии ЖКХ включает в себя ряд задач.

"Первая – это диагностика нарушений и протечек в подводящих сетях и их устранение. Вот уже 15 лет диагностику проводят очень быстро и на расстоянии определяют, где место протечки. Проблема возникает при ее устранении. Ведь нужно раскопать трубу, вырезать место с дефектом или заменить старую трубу на новую и закопать. А это требует времени", – рассказал он Москве 24.

Эксперт также уточнил, что все постройки, как и трубы, ведущие к ним, были возведены в разное время. Где-то коммуникации безнадежно устарели. А кое-где, напротив, все в прекрасном состоянии.

"Где-то трубы заменяют быстрее. Но ведь будет несправедливо, если у кого-то из-за разности в изношенности труб горячей воды не будет пять дней, а у кого-то – дольше", – отметил Крохин.



Константин Крохин юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Для того, чтобы все чувствовали себя в равных условиях проживания, вводится стандарт. Например, нынешние 10 дней отключения в Москве. Можно попробовать ввести срок меньше, но он должен быть один для всех.

Он также рассказал, что в Кунцеве и Новых Черемушках есть дома с альтернативой. В советские годы здесь построили дома для высокопоставленных жителей, куда подвели сразу две трубы. Пока меняли одну трубу, горячую воду подавали по второй. "Но такой подход сильно удорожает строительство. На весь жилой фонд это распространить невозможно", – констатировал эксперт.

Собеседник портала добавил, что современные потери в сетях по теплу достигают 40 процентов. Во-первых, из-за протечек, а во-вторых, чем дальше тянется трасса из труб, тем больше потеря тепла при доставке.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Международный опыт

По словам Крохина, миру известны и иные способы отопления.



Константин Крохин юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы В Европе, а также в некоторых странах СНГ от централизованного отопления отказались. Например, в Ташкенте ставят автономные котельни на крышах и солнечные батареи.

Крохин уточнил, что раньше в Ташкенте была советская централизованная система отопления. Но после распада СССР стало понятно, что денег на ее поддержание нет. Поэтому было решено не восстанавливать трубы, а перейти на автономное теплоснабжение. Там, где это возможно, в многоквартирных домах на крышах установили котельни.

В Италии, Швейцарии и других европейских странах, где есть горные населенные пункты, в которых бывают зимы, дома отапливаются с помощью тепловых помп, насосов. В подвалах делают скважину глубиной 100-150 метров, в зависимости от рельефа местности. Из-за разницы температур в недрах земли, где всегда выше ноля, тепло поднимается и нагревает квартиры. Температура в помещениях достигает 16-18 градусов. "Европейцам этого хватает", – заверил эксперт.

В России норма температуры в помещении – 20-22 градуса. Кроме того, в таких северных городах, как Москва, температура зимой может достигать 20-, а то и 30-градусной отметки ниже ноля. Здания в городе строятся, преимущественно, высотные. Поэтому есть вероятность, что любые альтернативы центральному отоплению не будут столь эффективны в российских северных широтах.