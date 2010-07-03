Медведев освободил Чибиса от должности замминистра строительства и ЖКХ

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Андрей Чибис освобожден от должности замминистра строительства и ЖКХ после его назначения врио губернатора Мурманской области. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев, следует из материала, опубликованного на сайте кабмина.

Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона.

В разговоре с журналистами Ковтун отметила, что возглавляла регион почти семь лет и не планирует участвовать в следующих губернаторских выборах.

Чибис занимал должность замминистра строительства и ЖКХ с декабря 2013 года, с октября 2014 года являлся главным государственным жилищным инспектором. С ноября 2018 года Чибис также отвечал за вопросы цифрового развития.