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Отопление уже отключили в 80% жилых домов столицы, сообщает Агентство "Москва". По данным МОЭК, отключить от отопления осталось около шести тысяч жилых домов.

Кроме того, на летний режим работы перевели 70% социальных учреждений города. Отключать в них тепло начинают по заявкам администрации конкретных учреждений.

МОЭК приступила к отключению отопления в зданиях Москвы накануне. Процедура производится в течение трех дней поэтапно. Сперва батареи отключают в промышленных и административных зданиях, а после подачу тепла прекратят в жилых домах, образовательных и лечебных учреждениях.

Всего в летний период к отопительному сезону 2019–2020 будет подготовлено около 16,4 тысячи километров тепловых сетей, в том числе порядка 8 тысяч километров магистралей, где запланировано проведение 577 этапов гидравлических испытаний, и 8,4 тысячи километров разводящих сетей.