В Москве начали отключать отопление

МОЭК приступила к отключению отопления в зданиях Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе отметили, что отключение отопления производится в течение трех дней поэтапно. В этот период отопление постепенно будут отключать более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов.
Сотрудники организации пояснили, что сперва батареи отключат в промышленных и административных зданиях, а после подачу тепла прекратят в жилых домах, образовательных и лечебных учреждениях.
"Всего в летний период к отопительному сезону 2019–2020 будет подготовлено около 16,4 тысячи километров тепловых сетей, в том числе порядка 8 тысяч километров магистралей, где запланировано проведение 577 этапов гидравлических испытаний, и 8,4 тысячи километров разводящих сетей", – добавили в МОЭК.
Даты сезонного отключения горячей воды можно узнать также на портале mos.ru. Сервис позволяет узнать, когда именно не будет горячего водоснабжения в определенном доме. Для этого нужно ввести адрес. Сервисом могут воспользоваться все желающие без регистрации.
Продолжительность отключений составляет не более 10 дней. В домах с альтернативным трубопроводом воду могут отключать не каждый год или на более короткий срок
Ранее сообщалось, что горячую воду в Москве начнут отключать 13 мая. Водоснабжение и отопление входят в единую систему, поэтому отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки столицы к следующему отопительному сезону.
В этот период проводятся испытания тепловых сетей, диагностика и ремонт.
В квартирах москвичей начинают отключать отопление
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