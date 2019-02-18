Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

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Сроки планового отключения горячей воды могут сократить в России. Об этом заявил замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Как сообщает газета "Известия" он рассказал, что в рамках проекта "Умный город" разрабатывается внедрение "умных технологий" в ЖКХ, которые "позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды".

Чибис отметил, что в 2018 году был проведен эксперимент с тремя городами, где отключали воду в больших микрорайонах. "Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней", – сказал замглавы Минстроя.

По его словам, в сокращении сроков заинтересованы коммунальные компании, которые не получают плату за две недели отключения водоснабжения. "Да и людям некомфортно", – добавил Чибис.

Ранее сообщалось, что на портале открытых данных столичного правительства data.mos.ru в 2018 году москвичи чаще всего искали сведения о графике отключения горячей воды.

Государственная программа "Умный город" призвана повысить качество жизни горожан за счет современных информационных и коммуникационных технологий.