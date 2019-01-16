Названы самые популярные темы среди москвичей на портале открытых данных

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Названы темы запросов, которые пользовались наибольшей популярностью на портале открытых данных столичного правительства data.mos.ru в 2018 году. В течение года горожане обращались туда за информацией более 1,8 миллиона раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что чаще всего москвичи искали на data.mos.ru сведения о графике отключения горячей воды. Они также уточняли адреса столичных избирательных участков и поликлиник. Кроме того, в число десяти самых популярных запросов вошли адреса медицинских организаций, объектов культурного наследия и камер городской системы видеонаблюдения.

Портал data.mos.ru был разработан столичным департаментом информационных технологий. Его запустили в 2013 году. На портале размещена информация почти о двух миллионах разнообразных объектов инфраструктуры: от городских велопарковок до центров бесплатной вакцинации животных.

Чтобы пользователям было удобно искать адреса тех или иных организаций, на портале работает система навигации. При помощи фильтра можно отсортировать различные объекты по районам или округам. Результаты поиска выводят не только в виде таблицы, но и точками на карте.