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16:17

Дома в России могут оснастить газоанализаторами в рамках "Умного города"

власть безопасность

16:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В жилых домах в России в рамках проекта "Умный город" могут появиться газоанализаторы. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

"Все смарт-технологии, которые сделают нашу жизнь безопаснее, могут войти в проект "Умный город". Это вопрос расчетов, экономики процесса и возможностей", – цитирует его РИА Новости.

Тему газонализаторов в домах вновь подняли после недавних инцидентов со взрывами бытового газа в Магнитогорске и Шахтах.

Депутаты Госдумы РФ выступили сразу с несколькими предложениями по повышению безопасности в жилых домах и решению этой проблемы. В частности, уже подготовлен законопроект об установке в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта. Также некоторые выступили с инициативой устанавливать их в рамках проекта "Умный город". До последнего времени эти предложения не были поддержаны органами исполнительной власти, так как это требует дополнительных расходов.

Ранее сообщалось, что в связи со взрывами газа в Магнитогорске и Шахтах столичные власти проведут внеплановую проверку газового оборудования в столичных домах.

Всего город собирается проверить 1,8 тысячи квартир и пять тысяч домовых хозяйств. При выявлении нарушений газовое оборудование отремонтируют или заменят. Специалисты "Мосгаза" будут работать ежедневно с 08:00 до 21:00. Однако, если жители захотят провести проверку после 21:00, им пойдут навстречу.

власть безопасность

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