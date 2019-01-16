Установлена личность пятой погибшей при взрыве газа в Шахтах

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Личность пятой жертвы взрыва газа в жилом доме в Шахтах предварительно установлена, сообщает ТАСС.

По словам начальника ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслава Бутко, тело девушки обнаружили 16 января в 04:15. Предположительно, это Пашутина Татьяна Владимировна 1993 года рождения, проживавшая в квартире 68.

Девушка стала пятой жертвой трагедии. До этого спасатели нашли погибшими ее родителей. В 05:00 спасатели завершили поисковые работы.

Взрыв в жилом доме в Шахтах произошел утром 14 января. В результате полностью обрушились восьмой и девятый этажи здания. В качестве приоритетной версии рассматривается утечка газа. Работу спасателей усложнило то, что им пришлось укреплять несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.

Были повреждены четыре квартиры, в которых проживали в общей сложности 12 человек. Погибли пять человек. Тело одного нашли сразу, судьба еще четверых оставалось неизвестной, однако позже спасатели нашли их тела.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследовать дело будут криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета России. В компании, которая занимается эксплуатацией газового оборудования, уже проведены обыски. Изъята вся техническая документация.

Ранее стало известно, в подъезд, который не пострадал от взрыва, начали подавать тепло. Его подключили к отоплению по временной схеме.