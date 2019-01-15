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16:20

В непострадавший от взрыва подъезд дома в Шахтах начали подавать тепло

происшествия

16:20

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Подъезд, который не был поврежден в результате взрыва бытового газа в Шахтах, подключен к отоплению по временной схеме, сообщили в администрации города.

При этом соседняя пятиэтажка к настоящему моменту уже полностью подключена к тепло- и энергоснабжению.

На сайте правительства Ростовской области уточняется, что 30 человек из числа пострадавших размещены в гостинице. По слова главы региона, в случае признания квартир в пострадавшем доме непригодными для проживания, область обеспечит людей жильем. Для этого используют возможности федеральных программ и региональные средства. Повреждено 16 квартир, в том числе четыре имеют сильные разрушения.

Поисковые работы на месте ЧС обещают завершить в течение нескольких часов. Спасательные работы не прекращаются ни на минуту, специалисты разбирают завалы посменно. К настоящему моменту известно о двух погибших. Двое находятся в больнице. Остается неизвестной судьба еще трех человек.

Депутаты предложили устанавливать в домах системы контроля газа

Взрыв в жилом доме в Шахтах произошел утром 14 января. В качестве приоритетной версии рассматривается утечка газа. Работу спасателей усложнило то, что им пришлось укреплять несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыски в компании, которая занималась эксплуатацией газового оборудования. Следователи изъяли техническую документацию. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Инфографика: портал Москва 24

происшествия

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