Число жертв взрыва газа в жилом доме в Шахтах возросло до двух

При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области спасатели обнаружили тело женщины, сообщает ТАСС.
Как уточнили в МЧС, число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина. Предположительно, она проживала в 72 квартире этого дома.
Взрыв произошел рано утром 14 января в девятиэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова. Частично обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под завалов были спасены семь человек, включая ребенка. Погибли два человека. По последним данным остается неизвестной судьба трех человек.
Ранее сообщалось, что полиция провела обыски в компании, которая занималась эксплуатацией газового оборудования. Следователи изъяли техническую документацию. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
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