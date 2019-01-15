Число жертв взрыва газа в жилом доме в Шахтах возросло до двух

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области спасатели обнаружили тело женщины, сообщает ТАСС.

Как уточнили в МЧС, число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина. Предположительно, она проживала в 72 квартире этого дома.

Взрыв произошел рано утром 14 января в девятиэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова. Частично обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под завалов были спасены семь человек, включая ребенка. Погибли два человека. По последним данным остается неизвестной судьба трех человек.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыски в компании, которая занималась эксплуатацией газового оборудования. Следователи изъяли техническую документацию. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.