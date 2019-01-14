В Шахты направили криминалистов центрального аппарата СК

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета прибудут на место взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
Отмечается, что командированные сотрудники имеют большой опыт в расследовании подобных происшествий.
Взрыв произошел рано утром 14 января в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи.
Один человек погиб, семерых извлекли из-под завалов. Судьба еще четверых остается неизвестной. Всего из дома эвакуировали 140 человек. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
На доме обнаружены трещины. По словам губернатора области Василия Голубева, разбор завалов займет не менее суток. Готовится оборудование для работ в ночное время.
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