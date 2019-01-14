На жилом доме в Шахтах после взрыва обнаружили трещины

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На жилом доме в городе Шахты Ростовской области, где утром 14 января произошел взрыв бытового газа, обнаружили трещины. Об этом сообщил представитель штаба на месте ЧС.

"После седьмого этажа имеются трещины. На седьмом этаже до 5 мм, а восьмой, девятый этажи частично разрушены", – сказал представитель штаба, передает ТАСС.

По последним данным, разбор завалов частично обрушившегося дома займет не менее суток, готовится оборудование для работ в ночное время. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает РИА Новости.

Глава области дал поручение организовать работы на пострадавшем доме круглосуточно. Для проведения работ в ночное время будет подготовлено необходимое оборудование.

Также к настоящему моменту появилась информация о состоянии пострадавшего при взрыве газа мужчины, чья жена погибла во время происшествия. Как рассказали в городской администрации, его прооперировали. По оценке региональных медиков, ему не требуется перевод в другое медучреждение, все необходимое для лечения есть на месте. Глава региона уже выразил пострадавшему соболезнования в связи с гибелью супруги.

По информации МЧС, из подъезда дома, поврежденного взрывом газа, удалось спасти 43 человека. Еще семерых извлекли из-под завалов. Всего из дома эвакуировали 140 человек. Один человек погиб, судьба четверых остается неизвестной.

Рано утром 14 января в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следствие считает утечку бытового газа основной версией взрыва в жилом доме.