Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:17

Из дома в Шахтах спасены 43 человека

происшествия

13:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сотрудники МЧС спасли 43 человека из подъезда, поврежденного взрывом газа, в жилом доме в городе Шахты, сообщает ТАСС. Еще семерых извлекли из-под завалов.

Всего из дома эвакуировали 140 человек. Один человек погиб, судьба четверых остается неизвестной.

Рано утром 14 января в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следствие считает утечку бытового газа основной версией взрыва в жилом доме.

Установлено, что инцидент произошел в квартире на последнем этаже. По уточненным данным, в зоне взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты находились 12 человек. Ранее сообщалось о 13 людях, однако выяснилось, что 14-летняя девушка, проживавшая в этом доме, на момент взрыва отсутствовала в здании.

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ростовской области

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика