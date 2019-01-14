Из дома в Шахтах спасены 43 человека

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сотрудники МЧС спасли 43 человека из подъезда, поврежденного взрывом газа, в жилом доме в городе Шахты, сообщает ТАСС. Еще семерых извлекли из-под завалов.

Всего из дома эвакуировали 140 человек. Один человек погиб, судьба четверых остается неизвестной.

Рано утром 14 января в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следствие считает утечку бытового газа основной версией взрыва в жилом доме.

Установлено, что инцидент произошел в квартире на последнем этаже. По уточненным данным, в зоне взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты находились 12 человек. Ранее сообщалось о 13 людях, однако выяснилось, что 14-летняя девушка, проживавшая в этом доме, на момент взрыва отсутствовала в здании.