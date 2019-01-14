Взрыв газа в жилом доме в Шахтах. Что известно

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В понедельник, 14 января, в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи. Жертвой ЧП стал один человек, еще семь жильцов удалось спасти. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Подробнее о ЧП – в материале портала Москва 24.

Следствие считает утечку бытового газа основной версией взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области. "В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа", – сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Установлено, что инцидент произошел в квартире на последнем этаже. По уточненным данным, в зоне взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты находились 12 человек. Ранее сообщалось о 13 людях, однако выяснилось, что 14-летняя девушка, проживавшая в этом доме, на момент взрыва отсутствовала в здании.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Каждые 15-20 минут спасатели объявляют "минуты тишины", после чего продолжают поиск. Также в зоне ЧП обустраивают площадки для установки подъемных кранов, с помощью которых разберут пострадавший участок строения. При этом по оценкам МЧС, существует угроза дальнейшего обрушения дома.

В настоящий момент на территории дома введен режим чрезвычайной ситуации. Здание полностью отключили от электричества, а улицу, на которой оно расположено, временно перекрыли для всех видов транспорта. На месте ЧП находятся руководители региональной и городской полиции, а также сотрудники экстренных служб города. Последствия происшествия ликвидируют около 230 человек и 65 единиц техники.

В городе Шахты Ростовской области спасатели ищут под обломками здания выживших людей

Мэр города Шахты Андрей Ковалев сообщил, что решение о подключении здания к коммуникациям будет принято после того, как специалисты дадут заключение о безопасном нахождении всех людей в доме. Это, по его словам, займет некоторое время.

Как сообщает ТАСС, жильцы не обращались в газовую службу более месяца. Последний вызов из данного дома из 26 квартиры был 10 декабря. Вызовов из 71 квартиры ни по каналам 112, ни по каналам "Газпром газораспределение Ростов-на- Дону" не было.

Известно, что жилой девятиэтажный многоквартирный дом в Шахтах, где произошел взрыв, построили в 1993 году. Сам город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66 километрах к северу от Ростова-на-Дону. Это третий город по численности населения в области, в нем проживает более 235 тысяч людей.

Пострадавшие

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова взяла на личный контроль ситуацию с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ЧП. По последним данным, из семи спасенных двое госпитализированы, в том числе ребенок. Их состояние оценивается медиками как среднетяжелое. Еще пятеро пострадавших, по сообщениям Минздрава, получили помощь амбулаторно.

Как сообщили в городской администрации, жителей дома, где произошел взрыв газа, в настоящий момент направляют в пункты временного размещения. При этом отмечается, что пока обращений с просьбой о расселении не поступало.

Режим ЧС введен в городе Шахты Ростовской области

К настоящему моменту известно об одной погибшей. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что семье женщины выплатят миллион рублей. Также власти готовы оказать финансовую помощь всем пострадавшим при взрыве газа.

"Конечно, все, кто пострадал, получат финансовую помощь регионального и местного бюджета города Шахты. Я думаю, что помощь семье погибшей мы традиционно рассматриваем очень быстро, буквально уже завтра будут необходимые документы приняты для того, чтобы была оказана помощь семье погибшей в размере 1 миллиона рублей", – сказал он.

Реакция властей

О произошедшем в Шахтах доложили президенту. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме.

"Глава государства по телефону получил доклад от губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации и о мерах, которые принимаются на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Там также добавили, что президент поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин случившегося. Сейчас следователи проводят выемки документов и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. По словам представителя СК России Светланы Петренко, по факту произошедшего уже заведено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В свою очередь, Дмитрий Медведев обсудил по телефону с губернатором Ростовской области Василием Голубевым вопросы оказания помощи пострадавшим и предоставление им финансовой помощи и жилья. Премьер также поручил после завершения спасательной операции произвести полное обследование дома, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.

В Совфеде сообщили, что профильный комитет верхней палаты Федерального собрания обсудит вопросы контроля над газовыми сетями в системе ЖКХ, так как это уже второе крупное ЧП, связанное со взрывом газа в жилых домах с начала года.