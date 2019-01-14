Власти выплатят миллион рублей семье погибшей при взрыве газа в Шахтах

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Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семье женщины, погибшей при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты. Об этом со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщает ТАСС.

Взрыв бытового газа произошел утром 14 января. В результате взрыва были повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, в которых проживали 14 человек. Из дома эвакуировали 140 человек. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Жилой девятиэтажный многоквартирный дом в городе Шахты построили в 1993 году. Шахты находятся в западной части Ростовской области в 66 километрах к северу от Ростова-на-Дону. Это третий город по численности населения в области, в нем проживает более 235 тысяч человек.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. В результате обрушения погибли 39 человек. По одной из версий, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.

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