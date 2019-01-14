Под завалами жилого дома в Шахтах обнаружены два человека

Под завалами жилого дома в городе Шахты в Ростовской области, где произошел взрыв бытового газа, обнаружены два человека, сообщает ТАСС.
Сейчас их извлекают спасатели. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он слушает доклады всех оперативных служб.
Утром 14 января в городе Шахты в жилом доме произошел взрыв газа. В результате ЧП в здании обрушились два этажа – восьмой и девятый. По последним данным, один человек погиб, восемь пострадали, из которых пятеро были госпитализированы.
140 человек эвакуировали из поврежденного дома. Предположительно, под завалами могут находиться люди.
Жилой девятиэтажный многоквартирный дом в Шахтах, где произошел взрыв, построили в 1993 году. Город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66 километрах к северу от Ростова-на-Дону. Это третий город по численности населения в области, в нем проживает более 235 тысяч людей.
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