Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:49 (обновлено 14.01.2019 10:00)

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ростовской области

происшествия

08:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.instagram.com/portalrostov

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва бытового газа, который произошел в городе Шахты Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

Расследованием уголовного дела займется Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель СК поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области", – приводит слова Петренко ТАСС.

Под завалами жилого обнаружены два человека. Сейчас их извлекают спасатели. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он слушает доклады всех оперативных служб.

В понедельник, 14 января, в городе Шахты в жилом доме произошел взрыв газа. В результате ЧП в здании обрушились два этажа – восьмой и девятый. По последним данным, один человек погиб и семеро были спасены.

Из поврежденного дома были эвакуированы 140 человек. Предположительно, под завалами могут находиться люди.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика