СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ростовской области

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва бытового газа, который произошел в городе Шахты Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

Расследованием уголовного дела займется Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель СК поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области", – приводит слова Петренко ТАСС.

Под завалами жилого обнаружены два человека. Сейчас их извлекают спасатели. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он слушает доклады всех оперативных служб.

В понедельник, 14 января, в городе Шахты в жилом доме произошел взрыв газа. В результате ЧП в здании обрушились два этажа – восьмой и девятый. По последним данным, один человек погиб и семеро были спасены.

Из поврежденного дома были эвакуированы 140 человек. Предположительно, под завалами могут находиться люди.