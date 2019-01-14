Путин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Шахтах

Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.
Также президент поручил главе Следственного комитета провести всестороннее расследование причин взрыва.
Ситуацию в Шахтах обсудили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ростовской области Василий Голубев. В ходе телефонного разговора глава региона доложил о решениях, связанных с предоставлением временного жилья жителям дома и оказанием финансовой помощи.
Взрыв бытового газа произошел утром 14 января. В результате взрыва были повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, погиб один человек. Некоторые квартиры не подлежат восстановлению.
Из дома эвакуировали 140 человек. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек. На ликвидацию последствий ЧП уйдет не менее суток.
Губернатор Ростовской области пообещал выплатить семье погибшей женщины миллион рублей.
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