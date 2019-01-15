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09:40

Угрозы обрушения дома в городе Шахты нет

происшествия

09:40

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Угрозы для проведения поисковых работ в частично обрушившемся доме в городе Шахты Ростовской области в настоящее время нет. Об этом со ссылкой на главу регионального МЧС сообщает РИА Новости.

Взрыв в жилом доме в Шахтах произошел утром 14 января. В результате взрыва были повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Погибли две женщины, остается неизвестной судьба трех человек. В качестве приоритетной версии взрыва рассматривается утечка газа.

Работу спасателей усложнило то, что им пришлось укреплять несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Работы ведутся в три смены в круглосуточном режиме.

Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.

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происшествия

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