Названа основная версия ЧП в городе Шахты

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В качестве приоритетной версии взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области рассматривается утечка газа. Об этом со ссылкой на СКР сообщает ТАСС.

В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома и очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях.

Взрыв в жилом доме в Шахтах произошел утром 14 января. В результате взрыва были повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, погиб один человек – девушка 1987 года рождения. Губернатор Ростовской области пообещал выплатить семье погибшей женщины миллион рублей.

Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.

Подробнее о произошедшем читайте в нашей онлайн-трансляции.

