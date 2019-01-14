Отопление и газ вернут в поврежденный взрывом дом в Шахтах к утру

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Власти города Шахты в Ростовской области пообещали, что подача газа и воды в неповрежденном при взрыве газа подъезде многоэтажки возобновится к утру вторника, 15 января.

К настоящему моменту один из подъездов подключен к электроснабжению. Во всем микрорайоне, кроме этих двух домов, все услуги возобновлены.

"По пятиэтажке – воду, отопление, газ подключат завтра, чтобы жители были дома, чтобы под наблюдением. По девятиэтажке – тоже самое. К утру это все будет готово к подключению, потом людей пустят в квартиры, подключат воду, отопление и газ, чтобы жители были в квартирах", – цитирует РИА Новости представителя администрации Ростовской области.

Взрыв произошел рано утром 14 января в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова. Частично обрушились восьмой и девятый этажи. Один человек погиб, семерых извлекли из-под завалов. Судьба еще четверых остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Полиция провела обыски в компании, которая занималась эксплуатацией газового оборудования. Следователи изъяли техническую документацию.

По словам губернатора области Василия Голубева, разбор завалов займет не менее суток. Кроме того, в ходе проверки специалисты обнаружили на доме трещины.

