Дом в Шахтах подключат к теплоснабжению до конца дня

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Тепло подадут в поврежденный взрывом дом в Шахтах до конца дня 14 января. Об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

"Теплоснабжение к концу дня в поврежденном доме планируется восстановить везде, кроме одного подъезда, в котором произошло ЧП", – приводит его слова ТАСС. Тогда же к теплоснабжению вновь подключат дом, расположенный по соседству с пострадавшим зданием, уточнил министр.

Ранее сообщалось, что многоэтажку №16 по улице Хабарова в городе Шахты, где рано утром 14 января произошел взрыв газа, не будут подключать к сетям до вторника.

В результате ЧП в доме частично обрушились восьмой и девятый этажи. По информации МЧС, взрыв разрушил четыре квартиры, где проживали 12 человек. Погибла одна женщина, семерых жильцов, в том числе одного ребенка, удалось спасти из-под завалов.

Пока неизвестной остается судьба еще четверых. Сейчас спасатели ведут поиски семьи из трех человек, которые до сих пор могут находиться под завалами. Также разыскивают пожилую женщину из квартиры на девятом этаже дома.

По словам губернатора области Василия Голубева, разбор завалов займет не менее суток. Кроме того, в ходе проверки специалисты обнаружили на доме трещины.

После взрыва эвакуировали 140 человек. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.