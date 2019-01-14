Под завалами в Шахтах ищут супругов и их взрослую дочь

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Семья из трех человек может оставаться под завалами пострадавшего от взрыва дома в Шахтах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

В одной из квартир на восьмом этаже жили супруги и их дочь 1994 года рождения. После ЧП знакомые пытались связаться с ними по телефону, но им это не удалось. Сейчас спасатели ищут семью на верхних этажах здания, однако не исключено, что люди могли уехать из дома еще до взрыва.

Разбирать тяжелые конструкции помогает спецтехника. Помимо упомянутой семьи, ведутся поиски пожилой женщины, жившей на девятом этаже.

Как отметили в МЧС, в результате взрыва бытового газа были разрушены четыре квартиры. В них проживали 12 человек. Одна женщина погибла, еще семерых жильцов, включая ребенка, спасли из-под завалов. Судьба оставшихся четверых пока остается неизвестной.

На стене дома в Шахтах после взрыва обнаружили трещины

Всего из дома эвакуировали 140 человек. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

На доме обнаружены трещины. По словам губернатора области Василия Голубева, разбор завалов займет не менее суток. Сейчас специалисты готовят оборудование для работ в ночное время.

К месту инцидента направились криминалисты центрального аппарата Следственного комитета. Известно, что сотрудники имеют большой опыт в расследовании подобных происшествий.