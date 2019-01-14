Губернатор Ростовской области рассказал о случае микроутечки газа в доме в Шахтах

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Жильцы 1-го подъезда жилого дома в Шахтах, где ранее произошел взрыв бытового газа, 10 декабря обращались в газовую службу из-за микроутечки газа. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Последняя заявка была в первом подъезде 10 декабря прошлого года. Это была микроутечка счетчиком газовым, и других заявок за это время не было", – цитирует Голубева ТАСС.

Глава региона отметил, что "работы по оценке ситуации" проводились газовой службой также в апреле-мае.

Взрыв произошел рано утром 14 января в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи.

Один человек погиб, семерых извлекли из-под завалов. Судьба еще четверых остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее Голубев сообщал, что разбор завалов займет не менее суток. Готовится оборудование для работ в ночное время.

Кроме того стало известно, что на доме обнаружены трещины.