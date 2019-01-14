Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14 января, 19:21

Губернатор Ростовской области рассказал о случае микроутечки газа в доме в Шахтах

происшествия

14 января, 19:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Жильцы 1-го подъезда жилого дома в Шахтах, где ранее произошел взрыв бытового газа, 10 декабря обращались в газовую службу из-за микроутечки газа. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Последняя заявка была в первом подъезде 10 декабря прошлого года. Это была микроутечка счетчиком газовым, и других заявок за это время не было", – цитирует Голубева ТАСС.

Глава региона отметил, что "работы по оценке ситуации" проводились газовой службой также в апреле-мае.

Взрыв произошел рано утром 14 января в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи.

Один человек погиб, семерых извлекли из-под завалов. Судьба еще четверых остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее Голубев сообщал, что разбор завалов займет не менее суток. Готовится оборудование для работ в ночное время.

Кроме того стало известно, что на доме обнаружены трещины.

Четыре человека могут оставаться под завалами дома в Шахтах

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика