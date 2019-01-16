В Шахтах нашли тела всех погибших при обрушении дома

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В городе Шахты Ростовской области из-под завалов частично обрушившегося дома извлечено тело девушки, которая стала пятой погибшей. Спасатели завершили поисковые работы. Об этом РИА Новости сообщила представитель регионального управления МЧС Марина Абрамченко.

Обрушение восьмого и девятого произошло от взрыва газа 14 января. Были повреждены четыре квартиры, в которых проживали в общей сложности 12 человек.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследовать дело будут криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета России.

В компании, которая занимается эксплуатацией газового оборудования, уже проведены обыски. Изъята вся техническая документация.

Ранее стало известно, в подъезд, который не пострадал от взрыва, начали подавать тепло. Его подключили к отоплению по временной схеме.

31 декабря 2018 года взрыв газа разрушил подъезд жилого дома в Магнитогорске. Трагедия унесла жизни 39 человек. Спасательная операция продлилась четыре дня. После случившегося следователи завели уголовное дело, а специалисты решили разделить дом на два отдельных здания. Для этого необходимо демонтировать поврежденные конструкции.