В Шахтах нашли тела всех погибших при обрушении дома

В городе Шахты Ростовской области из-под завалов частично обрушившегося дома извлечено тело девушки, которая стала пятой погибшей. Спасатели завершили поисковые работы. Об этом РИА Новости сообщила представитель регионального управления МЧС Марина Абрамченко.
Обрушение восьмого и девятого произошло от взрыва газа 14 января. Были повреждены четыре квартиры, в которых проживали в общей сложности 12 человек.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследовать дело будут криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета России.
В компании, которая занимается эксплуатацией газового оборудования, уже проведены обыски. Изъята вся техническая документация.
Ранее стало известно, в подъезд, который не пострадал от взрыва, начали подавать тепло. Его подключили к отоплению по временной схеме.
31 декабря 2018 года взрыв газа разрушил подъезд жилого дома в Магнитогорске. Трагедия унесла жизни 39 человек. Спасательная операция продлилась четыре дня. После случившегося следователи завели уголовное дело, а специалисты решили разделить дом на два отдельных здания. Для этого необходимо демонтировать поврежденные конструкции.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.