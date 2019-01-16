Отказ от проверки газового оборудования грозит прокуратурой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти обратятся в прокуратуру, если владельцы квартир откажутся от проверки газового оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Внеплановые проверки "Мосгаз" начал 15 января. Они продолжатся до начала следующей недели. После недавних происшествий в Магнитогорске и Шахтах, где от взрыва газа погибли люди, власти Москвы решили провести инструктаж об обращении с оборудованием под подпись жителей.

"Если уклоняется, будем обращаться в прокуратуру, потому что это безопасность не одного человека, а всего здания", – подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что специалисты также проверят все внутридомовые газовые системы. Работать они будут с 08:00 до 21:00. Однако, если жители захотят провести проверку после 21:00, им пойдут навстречу.

Город собирается проверить 1,8 тысячи квартир и пять тысяч домовых хозяйств. При выявлении нарушений, газовое оборудование отремонтируют или заменят.

Инфографика: портал Москва 24

Жертвами трагедии, произошедшей 31 декабря в Магнитогорске, стали 39 человек. Поисково-спасательная операция не прекращалась четыре дня. После случившегося завели уголовное дело. Стену поврежденного дома начали демонтировать 16 января. В тот же день Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки расселить жильцов многоэтажки.

Спустя ровно две недели взрыв газа разрушил верхние этажи жилого дома в городе Шахты. Из-под обломков квартир на двух верхних этажах спасли семь человек, пять погибли. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Накануне в не пострадавший от взрыва подъезд начали подавать тепло.

После двух инцидентов в Госдуму внесли поправки о системах газовой безопасности в домах. Депутаты предложили включить установку устройств контроля за обеспечением газовой безопасности в перечень услуг, который оплачиваются из региональных фондов капремонта.

