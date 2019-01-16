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16:19

Для проверки газового оборудования в жилфонде Москвы создано 11 комиссий

город

16:19

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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Для проверки газового хозяйства в жилом фонде Москвы создано 11 комиссий. Об этом со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщает Агентство "Москва".

В комиссии входят представители департамента ЖКХ, главного управления МЧС по Москве, жилищной инспекции, управляющих компаний и другие. Специалисты осмотрят около 1,8 тысячи домовых хозяйств и около 5 тысяч домов частного сектора на территории ТиНАО. Осмотр осуществляется с 8 до 21 часа, но может быть продлен, если житель попросит об этом.

Ранее сообщалось, что с 15 по 21 января "Мосгаз" проведет внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения в московских домах. График проверок опубликован на сайте организации.

За последние две с половиной недели в России произошло два взрыва газа в домах, в результате которых есть погибшие. 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома (погибли 39 человек), 14 января в городе Шахты Ростовской области получили повреждения четыре квартиры (погибли пять человек).

город

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