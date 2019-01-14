Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму

Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Авторы законопроекта предложили включить установку устройств в перечень услуг, который оплачиваются из региональных фондов капремонта. Из пояснительной записки следует, что поправки должны предотвратить утечки и взрывы бытового газа.
Инициаторами законопроекта выступили депутаты Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов и Ирина Гусева.
Утром 14 января взрыв бытового газа разрушил четыре квартиры в многоэтажке города Шахты Ростовской области. Жертвой трагедии стала одна женщина. Еще семерых жильцов, включая ребенка, спасли из-под завалов. Неизвестной остается судьба еще четырех человек.
Губернатор региона Василий Голубев заявил, что местные власти выплатят один миллион рублей семье женщины, погибшей при взрыве газа.
Предположительно, под обломками может оставаться семья из трех человек и их пожилая соседка, жившая этажом выше. В настоящее время их продолжают искать спасатели. Ожидается, что к теплоснабжению дом подключат до конца дня.
После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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