Володин: россияне смогут онлайн получать данные о всех запросах на оказание госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россияне с августа смогут в режиме онлайн получать данные о всех запросах на оказание госуслуг и результатах мер соцподдержки, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

"Такое решение значительно упростит процесс получения госуслуг", – говорится в его публикации.

Кроме того, со следующего месяца банки обяжут не менее трех лет хранить записи разговоров с клиентами о возврате просроченных задолженностей.

Также, по словам спикера ГД, с августа муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании администрации. Такое условие будет отражено в местном уставе. Володин уверен,что это позволит улучшить взаимодействие между органами и гражданами.

Еще два закона начнут действовать в августе: о порядке наследования цифровых рублей и о корректировке правил единой выплаты на детей.

"Если заявление на выплату подается по временной прописке или фактическому проживанию, будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети", – пояснил Володин.

Ранее правительство России утвердило список отечественных программ, которые будут обязательны для предустановки на смартфоны и компьютеры с 2025 года. В общей сложности в данный перечень были включены 19 программ. В их числе оказались платежный сервис "Мир", "Госуслуги" и магазин приложений RuStore.

Кроме того, обязательными для установки станут поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник и мессенджер.

