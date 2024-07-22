Депутаты призвали создать на "Госуслугах" раздел для владельцев домашних животных

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На "Госуслугах" могут создать раздел для владельцев домашних животных. Такое обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву направили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Антон Ткачев, пишет ТАСС.

"Просим вас рассмотреть возможность дополнить единый портал отдельным разделом", – указано в документе.

По мнению парламентариев, новый раздел мог бы включать в себя список территорий с площадками для выгула домашних животных, услуги по записи в государственные ветеринарные клиники, маркировке домашних животных.

Кроме того, депутаты предлагают включить в раздел услугу по предоставлению информации о курсах по дрессировке собак в соответствующем регионе и информацию о правилах выгула.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении "Мой id" появились новые возможности для владельцев домашних животных. Теперь они смогут быстро воспользоваться услугой записи животного в ветклинику на mos.ru. Приложение также позволяет проверить сроки вакцинации и обработки питомца от паразитов.

В России также могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера. Хозяева должны будут информировать об этом федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии.