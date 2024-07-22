Приложение "Мой id" стало еще удобнее для владельцев домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В мобильном приложении "Мой id" появились новые возможности для владельцев домашних животных. Теперь они смогут не только в любой момент найти и отправить сведения о своем питомце, но и быстро воспользоваться услугой записи животного в ветклинику на mos.ru, передает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, приложение позволяет проверить сроки вакцинации и обработки питомца от паразитов.

"В приложении "Мой id" регулярно появляются новые полезные сервисы, чтобы возможности цифровой экосистемы столицы были еще доступнее для горожан", – рассказала глава направления разработки этого приложения в департаменте информационных технологий города Ольга Вилкова.

Добавить сведения о питомцах в приложении "Мой id" могут те пользователи, которые дополнили информацию о своих животных в личном кабинете портала mos.ru. Для этого они должны авторизоваться в приложении, открыть настройки и перейти в раздел "Управление документами". Необходимо найти вкладку "Документы" и подключить опцию "Сведения о питомце". После выполнения этих шагов соответствующая карточка появится в разделах "Избранное" и "Документы".

При этом если животное является пациентом государственной ветклиники, его хозяин может в любой момент изучить данные обо всех проведенных животному процедурах, воспользовавшись приложением.

После каждого посещения ветеринара информация о результатах осмотра будет вноситься в ветеринарную автоматизированную систему и станет доступна пользователю в приложении "Мой id" и суперсервисе "Мой питомец" на mos.ru. Кроме того, предусмотрена возможность внесения сведений в суперсервис самостоятельно.

Между тем в России могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера, а их хозяева должны будут информировать об этом федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии.

В Минприроды рассказали, что прорабатывают механизм учета питомцев, чтобы устранить правовой пробел в вопросах обращения с животными и уменьшить популяцию питомцев без хозяев.