Роскачество: законом посещать заведения общепита с животными не запрещено

Фото: 123RF/mrwed54

Роскачество разъяснило, как законодательство регулирует возможность посещения заведений общепита с животными, сообщает RT.

По данным ведомства, в вопросе допустимости таких действий нет регламента, поэтому владельцы заведений сами принимают решение, если нет региональных норм. Так, в некоторые кафе и рестораны можно зайти с собакой, в некоторые – нельзя, в третьи допускаются только питомцы, не превышающие определенного размера или определенных видов и пород.

При этом, если заведение разрешит вход с питомцами, потребуется соблюдение некоторых правил. К примеру, о том, что в зале могут быть животные, всех должны предупреждать на входе. Это позволит людям с аллергией или тем, кто не желает делить пространство с животными, выбрать другое заведение.

Эксперты отмечают, что правила устанавливают сами заведения, но они не должны нарушать действующее законодательство и права посетителей, в том числе их права как потребителей.

Если питомцам предлагается посуда, ее нужно держать и мыть отдельно от любой другой посуды в заведении. Если помещение находится в субаренде, нужно получать согласие всех субарендаторов. За соблюдением правил следят сотрудники общепита, а хозяева отвечают за своих питомцев. Если животное испортит имущество других людей или нанесет вред их здоровью, хозяин будет вынужден отвечать.

Ранее стало известно, что в России могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера. В Минприроды пояснили, что прорабатывают механизм учета питомцев, чтобы устранить правовой пробел в вопросах обращения с животными и уменьшить популяцию питомцев без хозяев.

